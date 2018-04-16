Встроенный в Windows антивирус начал блокировать uTorrent

Встроенный в операционную систему антивирус Windows Defender начал блокировать работу торрент-клиента uTorrent (?Torrent), сообщает портал ExtremeTech.

Еще в феврале 2017 года на сайте Microsoft появилось сообщение, согласно которому uTorrent имеет «плохую репутацию» и может замедлить работу системы. Теперь Windows Defender предупреждает, что это вредоносная программа, и помещает ее на карантин.

В компании-разработчике uTorrent — BitTorrent Inc. — заявили, что в качестве опасной антивирусник маркировал лишь одну из версий uTorrent, которую установили всего 5% пользователей. Сейчас эта версия удалена с сайта разработчика.