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Выход Украины из СНГ: у Порошенко сделали важное заявление


Добавлено: 16 апр 2018 в 14:10, Категория: Политика
Выход Украины из СНГ: у Порошенко сделали важное заявление
Предложение президента Украины Петра Порошенко выйти из органов "Содружества независимых государств" предусматривает оставить действенными соглашения о сотрудничестве с объединением, которые выгодны для Украины.

Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде, заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко, во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
"Верховный главнокомандующий призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ для того, чтобы денонсировать отдельные договоры, оставив только те, которые являются прагматически необходимыми для Украины, как признание дипломов, признание трудоустройства, договор о транзите и другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины", – заявила Луценко.

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Добавлено: 16 апр 2018 в 14:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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