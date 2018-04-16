Выходные в семье Бекхэм: Дэвид и Виктория сводили детей в Диснейленд

Дэвид Бекхэм

Пока Бруклин Бекхэм весело проводил время на фестивале Coachella (видимо, со своей новой возлюбленной), его родители, младшие братья, 15-летний Ромео и 13 летний Круз, и шестилетняя сестра Харпер тоже не скучали и решили отправиться в Диснейленд в Лос-Анджелесе. Несмотря на неутихающие разговоры о том, что якобы в браке Виктории и Дэвида Бекхэма в последнее время все далеко не гладко, супруги, доказывая обратное, выглядели абсолютно счастливыми и наслаждались семейным отдыхом.

Знаменитый футболист в целях конспирации (а возможно, и просто для того, чтобы повеселить членов своей семьи) надел кепку с ушами Микки Мауса. Образ спортсмена так понравился Виктории, что она даже запечатлела супруга на видео.

Дэвид Бекхэм

Не знаю, как я отношусь к этим ушам. Но это очень смешно,

— написала она.

Кстати, сам футболист на этот раз был более социально активен и поделился сразу несколькими снимками с минувших выходных. Судя по ним, звездное семейство повеселилось от души. 43-летняя Виктория, которая на днях представила новую коллекцию одежды, созданную для Reebok, правда, в кадр не попала — возможно, для нее эти забавы показались слишком экстремальными. Чего нельзя сказать про ее 43-летнего супруга и их детей — они, кажется, не упустили возможность прокатиться на всех главных аттракционах и получили от этого огромное удовольствие.

Харпер, Дэвид и Круз БекхэмХарпер и Дэвид БекхэмРомео БекхэмХарпер, Дэвид и Круз Бекхэм