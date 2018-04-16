Юлия Полячихина выиграла конкурс «Мисс Россия – 2018»

18-летняя студентка Чувашского государственного университета Юлия Полячихина стала победительницей национального конкурса «Мисс Россия – 2018». Финал этого престижного конкурса состоялся в подмосковной Барвихе, где за звание самой красивой девушки нашей страны боролись 50 финалисток, прошедшие несколько этапов отбора среди более чем 10 000 претенденток.

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Юля Полячихина получила главную корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров. Также ей вручили главный приз — три миллиона рублей и автомобиль Hyundai Solaris.

Юля Полячихина является моделью агентства Volga Models из города Чебоксары, ранее выиграла республиканский финал конкурса «Мисс Чувашия 2016» и является обладательницей титула «Вице Мисс Туризм России 2016». До конкурса «Мисс Россия» она успела поработать по контракту во Франции и Японии. Юлия Полячихина закончила школу с золотой медалью и сейчас учится на журналиста. Ее главное увлечение – фитнес-аэробика, входила в сборную Чувашии по данному виду спорта.

Титул «Первая вице-мисс» завоевала Виолетта Тюркина из Белгорода, «Второй вице-мисс» стала Наталья Строева из Республики Саха (Якутия).