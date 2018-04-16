Заявление коалиции о намерении атаковать только три объекта в САР вызвали скепсис в МО РФ

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что заявления Вашингтона, Лондона и Парижа о ракетных ударах, которые якобы планировали лишь по трем объектам в САР, вызывают скепсис.

Конашенков уточнил, что следуя этому заявлению, получается, что коалиция выделила на одну цель свыше 30 крылатых ракет, а также ракет класса «воздух-земля». При этом по любым методикам расчета для гарантированной ликвидации одного объекта достаточно всего 10 ракет, это учитывая трехкратно перекрытие.

В связи с этим Минобороны сомневается в том, что в планах коалиции были только три объекта, к тому же в САР сообщали, что были сбиты ракеты в районе международного аэропорта в Дамаске, который находится в значительном отдалении от мнимых химлабораторий, которые якобы были целью США, Британии и Франции.