Африканский бизнес готов покупать российские самолеты

Управляющий директор по международному развитию Российского экспортного центра Анна Беляева рассказала, что африканские компании готовы покупать самолеты и вертолеты РФ.

По ее словам, Африка модернизирует парк авиатранспорта, открывает межстрановые полеты на более короткие дистанции, поэтому российские самолеты и вертолеты востребованы на континенте. Беляева отметила, что представители РЭЦ встречались с президентами стран Африки, профильными министрами, бизнесменами и руководителями авиакомпаний.

«Африканские компании готовы приобретать наши самолеты и вертолеты», — сообщила Беляева.