Apple и Google не присоединились к отказу от участия в кибератаках

Свыше 30 международных технологических компаний собираются публично объявить о своем отказе принимать участие в кибератаках — вне зависимости от того, властями какой страны они организованы и против кого направлены. С таким заявлениям выступят, в частности, представители Facebook, Microsoft, Oracle, Symantec, FireEye, HP, Nokia и Telefonica.

Кроме того, компании пообещают содействовать всем странам, которые столкнутся с кибератаками, независимо от их обстоятельств и причин, передает «Интерфакс» со ссылкой на The New York Times.

Издание отмечает, что список присоединившихся к заявлению довольно обширен, но в нем нет целого ряда крупных компаний — например, Apple, Amazon и Google.

Ранее президент Microsoft Брэд Смит неоднократно предлагал создать аналог «Женевской конвенции» для киберпространства, установив таким образом правила поведения в нем для всех стран, которые присоединятся к соглашению.