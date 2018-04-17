Аваков обсудил в США возвращение Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с заместителем Государственного секретаря США Уэсс Митчеллом план возвращения Донбасса и Крыма.

Об этом Арсен Аваков сообщил в своем Twitter вечером во вторник, 17 апреля.

«С заместителем Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчеллом очень подробно обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step, и создания в Украине единой международной платформы по борьбе с оргпреступностью, в частности российским криминалом», — написал министр.

Также Аваков поблагодарил Митчелла за принципиальную позицию в вопросе недопустимости реализации «Северного потока-2».