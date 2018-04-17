Белла Хадид прокомментировала свой поцелуй с The Weeknd: "Это была не я!"

Белла Хадид и The Weeknd

Не успели поклонники 21-летней Беллы Хадид и 28-летнего The Weeknd порадоваться новости о воссоединении пары, как сама модель эти слухи опровергла. Напомним, что несколько дней назад западные СМИ сообщили о том, что Хадид и ее экс-бойфренд проводили время в компании друг друга на фестивале Coachella и даже целовались. Но, по словам Беллы, ничего подобного даже близко не было.

В официальном профиле одного из западных изданий модель оставила комментарий к новости о том самом поцелуе.

Это была не я,

— поспешила оправдаться Хадид.

The Weeknd и Белла Хадид

Трактовать этот комментарий, конечно, можно по-разному. Обычно знаменитости не обращают внимания на подобные слухи (особенно если к правде они не имеют никакого отношения) и уж тем более не комментируют такие сообщения в соцсетях различных СМИ. Почему же Беллу так задела эта новость и с кем на самом деле целовался ее бывший возлюбленный, пока загадка. Однако то, что модель действительно была на фестивале (да она и сама это не отрицает), — факт неоспоримый.

Источники, впрочем, уверены, что зрение их не подвело и музыкант целовался именно с Беллой.

Они были полностью заняты друг другом. Они поцеловались несколько раз, а затем к их столу подошли Кайли и Кендалл Дженнер,

— сообщили они.