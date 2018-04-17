Боевики обвинили ВСУ в обстреле автоколонны сотрудников ДФС: ранены 5 человек

«Руководитель представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов заявил, что сегодня днем под обстрел попала автоколонна рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, в результате чего ранения получили пять человек.

При этом он обвинил в обстреле бойцов ВСУ: «Сегодня в 15:40 обстрелу со стороны ВСУ подверглась колонна автомобилей рабочей смены ДФС. С западной стороны дороги, где пролегает линия блиндажей ВСУ, по колонне был открыт прицельный огонь из стрелкового оружия, в результате чего ранения различной степени тяжести получили пять сотрудников ДФС».

При этом он уточнил, что пострадавшие доставлены в Ясиноватскую железнодорожную больницу. По уточненным данным, во время обстрела все они находились в одном автобусе. Якубов подчеркнул: «Сотрудниками МВД и МЧС было проведено предварительное обследование автобуса, в результате чего выявлено, что огонь велся из стрелкового оружия калибром 5,45 мм. Одна из пуль попала в железный поручень. Фрагментами пули и поручня были ранены пять человек».