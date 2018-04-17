Борьба с коррупцией: в Украине попался на получении неправомерной выгоды очередной чиновник

Работники Службы Безопасности Украины задержали руководителя отдела инфраструктуры службы материально-технического обеспечения одного из региональных филиалов “Укрзализныци”.Такую информацию обнародовали в пресс-центре СБУ накануне.Отмечается, что нечистый на руку чиновник обратился к руководителю предприятия, которое заключило контракт на поставку продукции для “Украинской железной дороги” и потребовал откат в размере эквивалентном сумме 180 тысяч гривен. Злоумышленник был пойман на горячем – во время получения неправомерной выгоды.