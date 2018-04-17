Бойфренд покойного Джорджа Майкла намерен распродать личные вещи музыканта: "Это способ выжить!"

Фади Фаваз/ Джордж Майкл

Бойфренд покойного Джорджа Майкла Фади Фаваз, отношения с которым у музыканта начались в 2011 году и продлились вплоть до его смерти (именно Фаваз первым обнаружил тело скончавшегося певца), намерен продать некоторые вещи певца. Деньги нужны ему, по его же признанию, для того, чтобы покрыть расходы на юридическую помощь.

Это способ выжить,

— написал он в своем Twitter и добавил при этом, что работать он не намерен.

Фади Фаваз и Джордж Майкл

Дело в том, что семья Джорджа Майкла хочет добиться того, чтобы Фаваз покинул дом покойного певца, в котором звездный парикмахер и фотограф сейчас живет. Именно из-за этого между ними случился разлад, вследствие чего Фаваз вынужден был обратиться за помощью к адвокатам.

Кстати, стоимость лондонского особняка певца оценивается почти в шесть миллионов евро, так что интересы обеих сторон понять довольно легко. Впрочем, что именно движет Фавазом в этом деле, не совсем ясно — недавно он писал о том, что собирается отомстить (вот только кому и зачем?).

Я буду мстить до своего последнего вздоха. Я сделаю все для этого,

— написал он в соцсети.

Джордж Майкл и Фади Фаваз