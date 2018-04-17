Британские власти заявили об отравлении Скрипалей жидким «Новичком»

Британское министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства сообщило, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, попало в страну «в виде жидкости», передает телеканал Sky News.

Ранее британские СМИ утверждали, что для отравления было применено вещество гелеобразной консистенции.

Теперь же сообщается, что в доме Скрипаля на окраине Солсбери было обнаружено «очень небольшое количество» отравляющего вещества, но им же предположительно загрязнены еще восемь мест. Какие именно — не уточняется, но известно, что в их число не входит солсберийское кладбище, где похоронены жена и сын экс-сотрудника ГРУ.

Информация о «загрязнении» отравляющим веществом, от которого пострадали Скрипали, была обнародована после того, как завершилась операция по очистке города от нервно-паралитического яда.

Ранее стало известно, что на сайте Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) появилась отдельная рубрика, посвященная отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.