Бруклин Бекхэм на Coachella с еще одной моделью

Похоже, Бруклин Бекхэм не останавливается на Лекси Вуд, с которой был замечен за поцелуями в одном из тату салонов, а продолжает выбор будущей спутницы. Расставшись с Хлоей Морец, он не может найти себе подходящую пару. На этот раз его засекли на Coachella-2018, где он наслаждался компанией 18-летней Мередит Микельсон, сотрудничающей с агентством The Lions.



Свои отношения ребята не скрывают: модель выложила в своем инстаграме стори, где Бруклин танцует на фестивале. Папарацци запечатлели парочку во время перерыва между выступления, когда Бекхэма и Микельсон ходили за мороженным и молочными коктейлями. Лекси Вуд тоже не пропустила Coachella, но на ее снимках в Instagram Бруклин не появился.

Что касается Хлое, та решила вообще с бывшим не встречаться и находиться в этот день как можно дальше. Со своим родным братом Тревором актриса улетела в Китай на Международный кинофестиваль в Пекине.

Напомним, что в стори инстаграма актриса сообщила подписчикам, что на данный момент слушает песню Be careful американской хип-хоп-певицы Cardi B. В ней говорится об измене. Девушка обращается к своему неверному парню и говорит ему о своих чувствах. «Всегда говорил, что будешь со мной… Относись ко мне осторожно… Я дала тебе все… Меня тошнит от тебя… Мне больно ненавидеть тебя…», — слова из песни.



На днях сына Дэвида и Виктории Бекхэм застали за поцелуями с моделью Лекси Вуд. Парочка посетила тату-салон в Лос-Анджелесе, в котором Бруклин набил себе новую татуировку. Там Бруклин и Лекси не скрывали своих нежных чувств друг к другу.

А ведь раннее Морец рассказывала в интервью для австралийского журнала про стиль жизни Stellar о нелегком времени после расставания с любимым в сентябре 2016-го года. “Не буду скрывать, что у меня выдался действительно тяжелый год,» говори звезда фильма «Соседи. На тропе войны 2?. «Я росла, будучи популярной, и мое расставание было вынесено на публику. Я хотела спрятаться.»

Но несмотря на все тяготы, с которыми пришлось справляться юной звезде, она смогла всё пережить, но не без помощи своей семьи, которая поддерживала ее все это время. “Они такие, «То, что ты хочешь отстраниться от всего этого просто прекрасно — но ты не можешь так сделать. Ты та, кем ты являешься. Тебе придется еще не раз столкнуться с такими вещами.» рассказывает Морец.

Жизнь актрисы резко изменилась, когда она поняла, что может все изменить собственными силами.

Отношения старшего сына Девида Бэкхема и Виктории Бъкхем и актрисы, известной по роли в фильме «Пипец» Хлои Грейс Морец начались еще в 2014 году. Они сходились и расставались, и после еще одного такого разрыва ребята снова вместе. Молодой фотограф официально признался в любви перед своими фанатами Хлои, на что положительно ответила сама актриса.