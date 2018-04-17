Четыре клуба НХЛ проявляют интерес к вратарю "Ак Барса" Гарипову

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости, Семён Галькевич. Четыре клуба НХЛ проявляют предметный интерес к вратарю казанского "Ак Барса" Эмилю Гарипову, при этом сам игрок пока не определился, где продолжит карьеру, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

Гарипов, являющийся воспитанником "Ак Барса", выступает за казанцев на протяжении всей карьеры. Всего в КХЛ 26-летний вратарь провел 227 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, пропуская в среднем по 1,88 шайбы при 93,3% отраженных бросков. Контракт игрока с клубом истекает 30 апреля.

"Ак Барс" в финале Кубка Гагарина ведет 2-0 в серии с московским ЦСКА. Гарипов в текущем розыгрыше плей-офф провел 16 матчей, в которых одержал 14 побед, пропуская по 1,61 шайбы и отражая 93,9% бросков.