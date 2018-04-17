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"Дерби Ленинградки": ЦСКА и "Химки" поспорят за выход в "Финал 4-х" Евролиги


Добавлено: 17 апр 2018 в 00:36, Категория: Спорт
"Дерби Ленинградки": ЦСКА и "Химки" поспорят за выход в "Финал 4-х" Евролиги
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболисты московского ЦСКА и подмосковных "Химок" во вторник начнут четвертьфинальную серию плей-офф Евролиги. Победитель противостояния выйдет в "Финал четырех".

Первые два матча четвертьфинальной серии до трех побед между ЦСКА и "Химками" состоятся 17 и 19 апреля в Москве. Третья игра и, если понадобится, четвертая пройдут 25 и 27 апреля в Мытищах. Пятый матч при необходимости состоится 1 мая в Москве.


Участие Хайнса под вопросом

Баскетболисты ЦСКА подходят к серии с "Химками" в ранге фаворита. Они уверенно отыграли регулярный чемпионат Евролиги, потерпев лишь шесть поражений в тридцати матчах. Коллектив Димитриса Итудиса по итогам 23-го тура стал первой командой Евролиги, гарантировавшей себе выход в плей-офф, а за три тура до конца "регулярки" обеспечил себе первое место.

На стороне ЦСКА также преимущество в личных встречах с "Химками". В этом сезоне в официальных матчах команды встречались четырежды - четыре победы (с разницей от 11 до 19 очков) на счету "красно-синих".

ЦСКА выиграл "регулярку" Евролиги и сыграет в 1/4 финала с "Химками"

"Увы, в предыдущих матчах ЦСКА и "Химок" в этом сезоне настоящей борьбы не получилось. Но игры плей-офф несут свою специфику. Конечно, "Химки" надеются, что дадут бой ЦСКА. Если все травмированные поправятся, то у них такой состав, который может оказать сопротивление. ЦСКА опытнее, сильнее, более закален. Особенно задняя линия у ЦСКА очень мощная. Думаю, что серия закончится в четырех матчах в пользу ЦСКА", — считает бывший главный тренер сборной России Станислав Еремин.

В заключительном матче "регулярки" Евролиги против сербской "Црвены Звезды" армейцы понесли потерю – центровой Кайл Хайнс получил повреждение икроножной мышцы. Впоследствии он пропустил две игры в Единой лиге ВТБ и, вероятно, не сыграет в первом матче четвертьфинальной серии с "Химками".


"Химки" рассчитывают сыграть оптимальным составом

"Химки", в отличие от ЦСКА, чередовали в Евролиге яркие победные матчи с обидными поражениями, чему виной большое количество травм, которые преследовали подмосковную команду. Часть сезона "Химкам" пришлось выступать в Евролиге без пяти важных игроков. Однако химчане за три тура до конца регулярного чемпионата обеспечили себе место в плей-офф, добившись этого впервые в истории, и заняли в итоге восьмое место, которое вывело их на ЦСКА.

За несколько дней до начала четвертьфинальной серии "Химки" сообщили, что рассчитывают в оптимальном составе сыграть с ЦСКА в первом матче, а ранее травмированные Тайлер Ханикатт, Джеймс Андерсон и Марко Тодорович уже тренируются с командой.

Еремин считает, что ЦСКА победит "Химки" в четвертьфинале Евролиги в четырех матчах

По словам защитника Чарльза Дженкинса, подмосковная команда постарается доказать, что может играть против ЦСКА.

"Они (ЦСКА) собираются вернуться в "Финал четырех", где были последние шесть лет, мы же постараемся доказать, что можем играть с ними. Предыдущие четыре раза они нас смогли обыграть. У них много опыта, отличный тренер, также это очень дисциплинированная команда. В то же время мы не собираемся сдаваться только потому, что они нас обыграли раньше. Постараемся получше подготовиться, а также разберем наши предыдущие матчи. Постараемся сделать эту серию плей-офф интересной", - отметил Дженкинс.


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Добавлено: 17 апр 2018 в 00:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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