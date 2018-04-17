Дисквалификация футболиста "СКА-Хабаровска" Кабутова сокращена на три матча

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Дисквалификация футболиста "СКА-Хабаровска" Дмитрия Кабутова сокращена с шести до трех матчей, сообщил журналистам глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

"Мы получили заявление от "СКА-Хабаровска". Если игрок (соперника) принимает участие в матчах, тренировках, то Кабутову мы сократили дисквалификацию на три матча", - сказал Григорьянц.

Дмитрий Кабутов 11 апреля был дисквалифицирован на шесть матчей по итогам встречи 25-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Амкар" за нарушение на защитнике пермского клуба Петаре Заневе, за которое он получил красную карточку.