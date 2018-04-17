Диверсия Кремля в «Укроборонпроме»

В Украине начался мерзкий, гадкий и потрясающе забавный скандал, связанный со «священной дойной коровой» киевской власти — концерном «Укроборонпром».

Чтобы вы понимали масштабы: в концерн входят сотни (!) предприятий, которые осваивают почти шесть процентов всего ВВП нации в год. Миллиарды долларов тратятся на «укрепление самой мощной армии Европы», которая «неуклонно переходит на натовские стандарты» и готовится «мгновенно отвоевать оккупированные Россией территории по хорватскому сценарию». Дался им этот сценарий… Но не важно.

Понятное дело, что почти все в «оборонном секторе» страшно засекречено. Правильно, кругом агенты Кремля, которые жаждут подорвать обороноспособность личного детища Петра Порошенко.

Когда дело доходит до утверждения очередного бюджета нации на будущий год, в Раде начинается настоящее шоу. На третьем этаже парламента разворачивают выставку «достижений оборонпрома» — всякие брутальные железки явно военного назначения как бы должны настроить всех на одну главную «мысль»: нельзя экономить на обороне! Во дворе Рады припаркованы «новейшие боевые машины», готовые громить «полчища террористов». Затем на трибуну вылазит человек, удивительно напоминающий пожилую облысевшую шимпанзе. Понимаю, что нехорошо переходить на некие физические недостатки. В частности, на одиноко растущие на расстоянии сантиметра друг от друга волосы, изящно уложенные в некое подобие «воздушной» прически, ужимки и мимику примата, а также визжащий голос.

Это глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский. Постоянный фигурант многочисленных скандалов. То в новогоднюю ночь получит пустой бутылкой по голове от работяги за наглое поведение и прострелит ему ногу из наградного «Глока» (подарок коллеги по партии, министра внутренних дела Арсена Авакова), то его сынок влипнет в очередную «халепу», то опять всплывут снайперские винтовки, которые Пашинский поставлял на «европейский майдан». А рейдерский захват «патриотом» Житомирской кондитерской фабрики со стрельбой и погромами? Просто песня. Прикол еще в том, что фабрика принадлежала гражданину США. Тот влил в нее десять миллионов долларов, раскрутил, пришел Сырожа и все отобрал.

Но ему ничего за эти «подвиги» не было! Оказывается, эта говорящая обезьянка — символ патриотизма и сопротивления нации «гибридной агрессии Путина». Именно он с Турчиновым и Парубием отбил вторжение танковой армады России в Чернигове. Еще Аваков рядом бегал, подносил патроны и любовно нагретые боеголовки. Пашинский во время «вторжения» занимал должность главы администрации президента (на то время его обязанности исполнял Александр Турчинов) и прославился тем, что в разгар боев улетел на вертолете на рыбалку. Захотелось ему отдохнуть от постоянной канонады, трахнуть какого-нибудь понимающего человека, выпить свежей водки. Опять меня понесло в сторону. Просто очень много информации накопилось об этом «снайпере». Помнится, именно Пашинский два года содержал палаточный лагерь протеста перед Печерским районным судом, который впаял Тимошенко «газовый срок». Да, он был видным функционером блока Юлии Тимошенко (БЮТ), где до совершенства отточил навыки мелкого воровства.

Во всей красе настоящий талант Пашинского проявился во время «вторжения России». Нагнав на всех страху, новое киевское руководство стало «возрождать армию». В те времена на «возрождении ВСУ» многие сколотили нормальные состояния. Начиная от волонтеров, собирающих в «Фейсбуке» на тепловизор «для наших гибнущих парней» (странно: если «парни» гибли, то на фига им тепловизор?), и заканчивая президентом Порошенко. Только Петр Алексеевич подошел к делу с глобальным размахом.

Во главе концерна «Укроборонпром» поставил своего проверенного менеджера-автоторговца Романа Романова из Херсона. До своего назначения Рома специализировался на продаже автопродукции корпорации «Богдан» (собственность Порошенко) и разборке краденых авто в гаражах на детали. Другими словами, идеально подходил для новой должности. Однако в одиночку завладеть столь огромной кормушкой ему не дали. «Народный фронт» Арсения Яценюка, к большому сожалению Порошенко, выиграл парламентские выборы в номинации «партии и блоки», и поэтому гаранту пришлось делиться. Уже к середине 2015 года была сформирована организованная преступная группировка по распилу оборонного бюджета нации. Все в строгом соответствии с лозунгом «кому война, а кому мать родная».

На вершине «оборонной пищевой цепи» стоял сам Петр Алексеевич. Он же главком? Главком. У него есть даже «военный кабинет» и «ставка верховного главнокомандующего». Никто не понимает, что это за фигня, но звучит сурово. Курирует оборонную отрасль нации секретарь Совбеза Турчинов, представляющий «Народный фронт». Но непосредственно на финансовых потоках сидит его заместитель — Олег Гладковский. Правая рука Порошенко. Возглавлял корпорацию «Богдан». Гладковский как бы контролировал Турчинова, чтобы он излишне глубоко не вникал в целый ряд вопросов. Прямо система «сдержек и противовесов». А что вы думали? Миллиарды долларов. У любого может поехать «крыша».

По аналогичной схеме были распределены руководящие кадры и в самом «Укроборонпроме». Уже упомянутый Романов (автодиллер) — президент, а Сергей Пашинский — глава наблюдательного совета концерна. Как бы контроль за тем, чтобы «доляха» правильно, то есть пропорционально распределялась между «фронтовиками» и президентом европейской нации. К тому же Пашинский обеспечивал прохождение всех «хотелок» военных расхитителей через Раду. Его комитет (по вопросам нацбезопасности и обороны) является профильным. В том числе и в сфере финансирования. Подельник Пашинского по «делу снайперов» спикер Андрей Парубий (тоже «фронтовик») обеспечивал «дружбану» поддержку сессионного зала. Короче, механизм обогащения функционировал как швейцарские часы.

Да, периодически возникали скандалы, связанные с буквально вопиющими фактами воровства. То сделанные по натовским стандартам сухпаи оказываются несъедобным дерьмом, то камуфляж «Варан» после первой стирки становился молочно-белым, то «капитально» отремонтированные танки глохли навсегда сразу после торжественного вручения войскам. Однако у группировки, присосавшейся к военному бюджету, была отработана целая система информационной защиты. Всех, кто сомневался в мощи «европейской армии», мгновенно причисляли к агентам Кремля. Татьяна Черновол (подружка Пашинского) включала на полную мощность свой шизофренический талант (справка есть) и билась в истериках на прессухах. «Карманный ресурс» Пашинского и Авакова сайт «Цензор. нет» начинал обливать инфо-дерьмом тех, кто «вторгся в святыню», а МВД Авакова для самых отчаянных устраивало разнообразные пакости. То «сепаратистскую литературу» найдут при обысках, то наркотики. Хотя чаще находили «литературу», поскольку наркотики сейчас очень дорогие.

Иногда подключалась и Служба безопасности Украины. Все-таки тень падала и на самого главкома. Когда, к примеру, сайт Госдепа США «Украинская правда» опубликовал две подачи расследования по «Укроборонпрому», в офис редакции пришел молодой сотрудник СБУ. Он начал вежливо допытываться, откуда редакция узнала секретные данные. Это была акция «устрашения». Просто ворваться с обыском в вотчину Госдепа СБУ постеснялась. Решили подавить на нежную психику шеф-редактора Алены Притулы и главного редактора Севгиль Мусаевой-Боровик. Расчет оправдался, поскольку девочки впали в истерику и побежали с криками и соплями в посольство США на улицу имени гражданина Сикорского. Там им дали свежие памперсы и успокоили. Типа американский «гавернмент» тоже заинтересован в борьбе с коррупцией.

И действительно, все изменилось в 2017 году, когда у нового Госдепа частично дошли руки до Украины. По поручению республиканцев был проведен точечный аудит военного «потенциала» нации. Трехстраничный доклад кратко можно было свести к одной фразе — «воруют все». Если поставить «мощной европейской армии» те же «Джавелины», то они их продадут хоть в «Даиш», хоть в Африку. Вообще не проблема. Амеры начали шевелиться.

Пашинский почувствовал жареное и демонстративно ушел в отставку с должности главы наблюдательного совета «Укроборонпрома». Порошенко, после длительных колебаний, в начале 2018 года уволил окончательно «зашкварившегося» Романова с должности президента концерна и назначил на его место Павла Букина (работал главой «Укрспецэкспорта» и у СБУ на него гигабайты компромата). Романов дошел до того, что стал устраивать в Эмиратах оргии с коксом и женщинами облегченного поведения, которых привозили на выставку вооружений специальным бортом из Киева. Просто края потерял бывший автодиллер.

Но механизм «освоения военного бюджета» продолжал работать, поскольку все на самом деле осталось по-прежнему. Появилась статья в издании «Нью-Йорк Таймс», в которой констатировался «немыслимый уровень коррупции в оборонной сфере Украины». Назывались фамилии — Гладковский и Пашинский. Реакции ноль. Амеры ввели в состав Наблюдательного совета бывшего руководителя Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) Энтони Тетера. Его первая инициатива на новой должности — провести полный аудит деятельности концерна «Укроборонпром» с привлечением «авторитетной международной компании, имеющей большой опыт в подобных делах». Вот тут у главкома началась паника. Одно дело, когда проверка касается, к примеру, воинских складов и арсеналов. Тут все отработано до мелочей: «жужжание беспилотника», управляемого российской ДРГ, возгорание — все сгорело к такой-то бабушке. И так три раза подряд. Но как спалить весь «Укроборонопром»? А вдруг в это время Путин действительно нападет? Проблема.

Американцы продолжают нагнетать ситуацию, и посол США в Украине Мари Йованович в феврале 2018 года привезла Порошенко проект закона о национальной безопасности. Его написали яйцеголовые аналитики из одного мелкого подразделения Госдепа. Смысл проекта сводился к тому, что надо установить «гражданский контроль над оборонным сектором». На словах Мари передала, что вот это надо срочно принять, иначе его засунут адресату в одно место вместе с другими, не менее интересными документами.

Странно, но именно в этот период времени Петр Алексеевич вдруг стал поборником независимости нации, начал грозно так покрикивать на МВФ с его советами «увеличить цену на газ для населения», а платные «порохоботы» стали разгонять в социальных сетях новый «месседж»: «президент перехитрил американцев, стал самостоятельным игроком, вертел их на одном месте вместе с Антикоррупционным судом и отменой электронного декларирования для антикоррупционных общественных организаций».

И вот мы подбираемся к самому мерзкому и гадкому скандалу. Столь пространная прелюдия необходима для того, чтобы понять феерический крик Пашинского и его окружения. Как будто он испытал новые, совершенно необычные, практически европейские ощущения.

5 апреля журнал «Новое время», где пописывает грантосос-депутат Сергей Лещенко, опубликовал статью «Служили два товарища». Под «двумя товарищами» подразумевались Пашинский и Гладковский. Они же были изображены на обложке в танкистском обмундировании. Сам материал посвящался трем достаточно хорошо известным коррупционным эпизодам в «Укроборонпроме».

Первый — это превращение советской БМП-1 сорокалетней давности в «мощную, сверхсовременную летальную боевую машину стандарта НАТО». Не надо ржать. Это цитата Пашинского. Само «чудесное превращение» древней БМП проходило по следующей схеме: польская компания Wtorplast покупала списанное старье у словацкой фирмы Excalibur Army по двадцать «штук» евро за единицу металлолома. Работа поляков заключалась в том, что они отделяли башню от корпуса и экспортировали в таком виде БМП-1 в Украину. Но по другой цене: башня стоила $66 тысяч, а шасси — $99 тысяч. На Житомирском бронетанковом заводе все это соединяли, красили и брали по $40 тысяч за «натовские стандарты».

В итоге «глубоко модернизированная БМП-1» обходилась бюджету нации в $205 тысяч. В прошлом году для «европейской армии» было закуплено 200 таких «новейших образцов». Схема очень продуманная, все ее участники довольны: начиная от словаков и заканчивая Пашинским с Гладковским, которые получали «чистую прибыль». Волонтеры и активисты описывали эту схему неоднократно, все удивлялись, как можно БМП 1980 года выпуска превратить в «новейшее вооружение», но дальше этого дело не шло.

Второй эпизод тоже известен: закупка турецких военных радиостанций. В неравной конкурентной борьбе сошлись два производителя — турецкий и израильский. Однако турки предложили больший откат, и израильтяне пролетели. Главный прикол: закупленная «новейшая радиостанция» не помещалась в танк. Но разве это главное? Закуплено «передового» турецкого оборудования на сумму в $350 миллионов. Откат не менее 35 «лямов».

Третий коррупционный эпизод неоднократно описывался почти всеми изданиями нации: у порошенковской корпорации «Богдан» МО закупило 100 военных медицинских автомобилей по цене $32 тысячи каждый. В войска поступило 50 авто, 25 из которых сломались в первый же день. Никакой коррупции. Просто бывший менеджер Порошенко закупил у корпорации, которую сам же возглавлял, авто втридорога.

Еще мельком в статье упоминался сын Пашинского, возглавляющий отдел внешних контрактов госкомпании «Спецтехноэкспорт». При его активном участии шосткинский завод «Импульс» (предприятие «Укроборонпрома») замутил схему с продажей комплектов детонаторов. В схеме фигурируют кипрские оффшоры и латвийский банк ABLV, который находится в «черном списке» Минфина США за отмывание денег. Короче, заработало чадо всего $600 000. Не много, но все же.

Еще раз подчеркну: все приведенные в статье факты, за исключением разве что детонаторов непонятного назначения, были хорошо известны. Однако Пашинский забился в истерике и стал совершать массу идиотских действий. Прислал в редакцию «Нового времени» двух своих адвокатов бандитского вида, которые принесли главреду Сычу черно-белую фотографию самого Пашинского и попросили ее опубликовать на обложке следующего номера вместе с огромным опровержением. Сам текст «опровержения» был оперативно напечатан Бутусовым на сайте «Цензор. нет». Окружение Пашинского, в частности Таня Черновол, стало гнать истерическую волну в соцсетях. Оказывается, «Кремль совершил идеологическую диверсию». На 18 апреля запланировано заседание комитета по вопросам обороны и национальной безопасности с участием самого Пашинского и «авторов провокации Кремля» — главреда «Нового времени» и журналиста, написавшего материал.

Почему же так «рвануло» у Пашинского? Если бы не его истерическая реакция, то статья в журнале «Новое время» и не прозвучала бы так ярко. Кстати, журнальчик принадлежит инвестиционной компании «Драгон капитал». Как бы украинская компания, но до конца 2017 года она числилась в собственности группы «Голдман Сакс» (США). Думаю, до сих пор числится. Обвинять их в связях с Кремлем — это, мягко говоря, небольшое преувеличение. Они там «свидомые» на всю голову.

Суета Пашинского, который стал публично отбиваться, связана с очень простым обстоятельством: он выбран на роль сакральной жертвы «великой Америке». А больше некому! Если сажать Гладковского, то автоматически выходишь на главнокомандующего. Романов готов в любой момент «скрыться с радаров». Кто остается? Пашинский. Поэтому Порошенко абсолютно не суетится по поводу публикации. Зато плешивый комбинатор все правильно понял. Его «сливают». Обманывал гаранта нации, спекулировал на патриотизме, посадил сынка на экспортные схемы. Все в духе Порошенко. Он же «армию кормил», пока Пашинский с подельниками военный бюджет «пилили».

На данном этапе амеров подобная «жертва» устроит. Им пока Петр Алексеевич нужен для военной операции против России. Они прекрасно понимают, что получат «коррупционный огрызок», но хоть что-то. Тем временем в «Народном фронте» идут экстренные заседания двух базовых группировок этой парламентской структуры.

Парламентарии, входящие в орбиту влияния Турчинова, Пашинского и Парубия, требуют от формального лидера Арсения Яценюка объявить ультиматум Порошенко: или он прекращает «сдавать» Сырожу, или мы выходим из парламентской коалиции и провоцируем досрочные выборы. Группировка Авакова-Яценюка не хочет ссориться ни с амерами, ни с гарантом. Да и Пашинский их под…утомил. Однако если сдать сегодня «плешивого», то где гарантия, что подобная участь не постигнет и их? Генпрокурор Юрий Луценко уже накатил стакан и готовит дело против «Укроборонпрома». Оказывается, нацию четыре года подло обманывали! Выводили сотни миллионов на оффшорные счета, подрывали боеготовность! Пашинский является, как ни крути, агентом Кремля.

Александр Зубченко