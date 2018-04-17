Дмитрий Чернявский: Есть ли жизнь для рынка лотерей после введения лицензионных условий

Дмитрий Чернявский — известный финансовый аналитик, профессиональный бизнес-консультант и эксперт мира экономики. Идея обратиться к Дмитрию и поговорить с ним о насущном, появилась после принятия того, что Министерству финансов удастся воплотить идею о лицензионных условиях для лотерейного рынка, разработанных “под одного оператора” в реальность. Тем более, что все это, как точно заметил Дмитрий Чернявский уже в ходе беседы, происходит через манипуляции регламентом КМУ.

В ходе разговора, Дмитрий Чернявский уточнил, что несмотря на то, что вопрос, о который в последнее время ломаются копья, находится на рассмотрении у правительства, есть вероятность, что Владимир Гройсман не допустит принятие документа в настоящем виде и заставит министра финансов учесть в правках хотя бы часть замечаний АМКУ и ГРС. Но по словам того же Чернявского, вероятность хоть и есть, но она, как выразился Дмитрий, “нулевая”.

Именно поэтому Дмитрий Чернявский сам предложил обсудить вариант, в котором глас и аргументы противников монополии на рынке лотерей не услышаны, и то, что Украина получит в таком случае. Нами с радостью было принято такое предложения Дмитрия Чернявского.

“Происходящее — последствие закона о лотереях…”

В ходе беседы Дмитрий Чернявский попросил напомнить читателям, что все происходящее — последствие закона о лотереях. По словам Дмитрия Чернявского и других экспертов, без лицензионных условий рынок лотерей Украины функционирует с 2012 года, именно тогда был принят закон “О государственных лотереях в Украине”; а с 2014 года все лотерейные операторы находятся в подвешенном состоянии, работая по просроченным еще 2013-м годом лицензиям. Дмитрий Чернявский подчеркнул, что возможность работать в таком режиме предусмотрена в том же законе от 5 июля 2012 года, но это, по мнению Дмитрия, не удержало рынок от вхождения в тень, а, напротив, кому-то только помогло с этим, а других ввело в ступор.

Первопричина такого “отенения”, с точки зрения Дмитрия Чернявского, это — не сам закон, а то что первые реальные пояснения к нему появились только весной 2017 года. Все бы хорошо, пояснения есть — можно работать, но не тут то было. Напомним, что государственные структуры, которые должны были внести в лицензионные условия свои поправки (при их наличии), не подписали документ. По их мнению, слишком многие принципиальные вещи требовали корректив. Дмитрий Чернявский уточняет, что несогласие подписать документ, которые предусматривает самую настоящую монополию, можно понять.

“Кабмин искал пути обхода замечаний, — говорит Дмитрий Чернявский. — Это и есть основная причина длительного рассмотрения такого нужного документа. Неправильно, когда правительство запрещает что-то негосударственное только для того, чтобы собрать влияние, пусть и в лотерейном бизнесе, в руках одного игрока; это ни к чему хорошему не приведет. Особенно, в такой тяжелый для государства период, когда любые поступления в бюджет, что называется, на вес золота”.

Также, Дмитрий Чернявский обратил внимание на то, что если бы Кабмин Украины действовал осторожнее и не вносил в государственный бюджет на 2018 год статью поступлений от лотерейного бизнеса, причем миллиардной суммой, то, возможно, и не было такого общественного резонанса.

А так, по словам Дмитрия Чернявского, правительству не оставалось ничего, кроме как решать вопрос с лицензионными условиями, независимо от мнений Антимонопольного комитета и Государственной регуляторной службы. Дмитрий Чернявский отмечает, что, судя по всему, предложения, поступившие от последних, как и мнение министра экономического развития Степана Кубива, так и остануться гласом вопиющего в пустыне. Поскольку, у Дмитрия Чернявского и как у эксперта, и как у обывателя, складывается впечатление, что в Министерстве финансов, настоятельно лоббируют интересы компании “Украинские национальные лотереи”, под которую и написан документ.

“Монополия на лотерейном рынке ломает все законы честного бизнеса, не дает никаких шансов на прозрачность”

“В одном издании читал мнение главы Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной о том, что у ее ведомства и Кабмина есть как технические, так принципиальные разногласия относительно лицензионных условий для лотерейного рынка, — говорит Дмитрий Чернявский. — Как по мне, такое объяснение нельзя назвать четким”.

Дмитрий Чернявский не стал ходить вокруг да около и сразу сказал, что подобное заявление чиновницы, хоть и правдивое, но не полное. Просто, по мнению нашего эксперта Дмитрия Чернявского, человек ее поста не имеет право открыто говорить о подводных камнях, хотя частично ее ведомство официально их озвучило: они не согласны с формулировкой, по которой требовать лицензию для работы на лотерейном рынке смогут только компании, имеющие 10 лет опыта работы. Дмитрий Чернявский не стал скрывать, что будучи на ее месте тоже не был бы доволен таким положением вещей.

На наш вопрос о том, возможен ли в таких условиях честный бизнес, Дмитрий Чернявский не стал отбеливать реальность и сказал, что “в команде у Дмитрия Чернявского всегда считали и считают, монополия на лотерейном рынке ломает все законы честного бизнеса, не дает никаких шансов на прозрачность”. Поскольку, как затем обозначил Дмитрий, нельзя назвать ни честным, ни цивилизованным рынок, который априори строится под одного участника (прим. ред.: об этом идет речь и во всех заявлениях Антимонопольного комитета, которые касаются лотерейного рынка).

Дмитрий Чернявский также указал на то, что поддерживает требования ГРС, касающиеся создания и упоминания в законе электронной системы, принадлежащей государству и регулирующей события лотерейного рынка в онлайн-режиме. Дмитрию Чернявскому кажется, что иначе просто невозможно защитить потребителя от махинаций. Такая система, по словам Чернявского станет эффективным лекарством против искусственного ограничения объемов призовых, направленного выбора победителя и др. нечестных моментов, в которых всегда обвинялись лотереи. А также, обозначил Дмитрий Чернявский, у государства есть реальный шанс наконец-то обеспечить фискализацию, не потерять свою часть прибыли.

Подытожим тему тем, что Дмитрий Чернявский полностью прав в своих рассуждениях об отсутствия конкуренции в подобных условиях, а она — движущая часть бизнеса, и это известно любому здравомыслящему человеку. Дмитрий Чернявский не стал отрицать необходимость обращения к чужому опыту. По словам Чернявского, есть на кого равняться, в европейских странах и США все налажено намного лучше и конкурентоспособнее. Хотя, Чернявский не стал отрицать, что и там есть свои исключения. (Прим. ред.: когда мы исследовали тему, оказалось, что они действительно есть, но эти исключения, скорее, положительные; в Финляндии, Франции и Польше рынок лотерей действительно представлен одним-единственным оператором, но это компании, которые полностью принадлежат государству, и работают на рынке более столетия, а 100 лет — это не 10, такому опыту можно доверять).