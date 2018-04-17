ДОСААФ Тульской области провел «Уроки Мужества» посвященные летчику-асу

В Региональном отделении ДОСААФ России Тульской области и его структурных подразделениях прошли мероприятии, посвященные 105-й годовщине со дня рождения трижды Героя Советского Союза маршала авиации СССР Александра Ивановича Покрышкина.

Александр Иванович Покрышкин является ярким примером героизма и патриотизма. Этот советский военный летчик-ас стал первым трижды Героем Советского Союза, дослужился до Маршала авиации СССР. Отслужив в авиации, военачальник стал председателем ДОСААФ СССР.

Уроки мужества, посвященные памяти А.И. Покрышкина, прошли в Мордвеском центре образования имени В.Ф. Романова, Веневском центре образования №1, Веневском СТК ДОСААФ России Тульской области, Киреевском центре образования № 2, Киреевском центре образования № 4, Одоевской средней школы им. В.Д.Успенского, средней школы Новой Черепети Суворовского района, Техническом колледже им. С. И. Мосина города Тулы.

В Веневском, Донском, Заокском и Чернском СТК ДОСААФ России Тульской области состоялись соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвященные памяти Героя, в которых участвовали курсанты ДОСААФ и школьники образовательных учреждений области.