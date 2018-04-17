Дуров призвал россиян к «Цифровому Сопротивлению»

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал «ВКонтакте» обращение к разработчикам и пользователям мессенджера, который с 16 апреля пытается заблокировать Роскомнадзор, руководствуясь решением суда.

Дуров отметил, что надзорное ведомство готово «блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями посторонних проектов», и борется с независимыми сервисами proxy/VPN, позволяющими обходить блокировку.

«Хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен нам по личным соображениям», — добавил создатель мессенджера, призвав всех пользователей присоединиться к обходу блокировки путем «настройки прокси/VPN серверов» или оказать им финансовую поддержку.

Эту акцию Дуров назвал «Цифровым Сопротивлением» — «децентрализованным движением в защиту цифровых свобод и прогресса». По его словам, сам он уже «начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn», причем в течение года будет «рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели».

Ранее Роскомнадзор объявил об открытии горячей линии для сообщений о дезинформации, связанной с блокировками IP-адресов. Известно, что ведомство успело заблокировать около 16 млн IP-адресов, которыми предположительно пользуется Telegram. При этом пострадали сторонние ресурсы, использующие эти же IP. Примечательно, что перебои наблюдаются в работе и сайта самого Роскомнадзора, однако его представители объяснили проблемы DDoS-атаками.