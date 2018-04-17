«Единая Россия» обсудила свои перспективы после ухода Путина

Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко на форуме «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) в Татарстане призвал партию к переформатированию с прицелом на смену президента страны.

«Единая Россия» должна «иметь свою субъектность, особенно на пороге 24-26 года годов, когда уходит или исчезает тот самый зонтик, во многом благодаря которому правящая партия получила конституционное большинство в 16-м году как партия президента Владимира Путина», цитирует Ревенко пресс-служба «Молодой гвардии».

Он пояснил, что ЕР как «несущая конструкция нынешней партийной системы в стране» должна шагнуть в будущее «подготовленно, гибко и с обновленным лицом в широком понимании этого слова, в том числе с прописанной идеологией и минимизированным отрицательным рейтингом».

Ревенко предложил прописать в преамбуле устава партии ее идеологию, смысл которой, по его мнению, должен заключаться в «благосостоянии человека».