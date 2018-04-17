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Экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ завершили подготовку к длительным полетам в Арктическую зону с дозаправкой в воздухе


Добавлено: 17 апр 2018 в 08:52, Категория: Общество
Экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ завершили подготовку к длительным полетам в Арктическую зону с дозаправкой в воздухе

Лётчики отдельного смешанного полка Тихоокеанского флота, дислоцированного на Камчатке завершили подготовку экипажей высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 к дозаправке в воздухе при осуществлении ими длительных перелетов в Арктическую зону.

В ходе учебных полетов экипажи самолетов МиГ-31 тренировались приближаться к выпущенной штанге воздушного танкера Ил-78М Дальней авиации, контактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживать место в строю. Дозаправка проходила на высотах от 6000 до 8500 метров на скорости около 500 километров в час.

Экипажи перехватчиков МиГ-31 проводили дозаправку как одиночно, так и в составе пар. Также, летчики-истребители впервые выполняли такую задачу в ночных условиях.

Всего истребителями было выполнено около 40 вылетов и проведено около 50 контактов. Общий налет экипажей составил более 40 часов.

В ходе тренировок для закрепления полученных навыков экипажи МиГ-31 приняли участие в тренировке сил противовоздушной обороны (ПВО) в арктической зоне, в ходе которой впервые осуществили беспосадочный перелет с аэродрома Елизово в район Арктики с двумя дозаправками. Дальность беспосадочного полета превысила 4000 километров.


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Добавлено: 17 апр 2018 в 08:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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