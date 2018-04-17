Эксперт: Блокировка Telegram — вопрос принципа

Независимый эксперт объяснил, почему поведение Павла Дурова в деле о блокировке Telegram можно считать безответственным.

В ответ на категорический отказ Павла Дурова сотрудничать с российскими правоохранительными органами, Роскомнадзор был вынужден заблокировать Telegram на территории России. Блокировка проходит не так гладко, как хотелось бы ведомству: под удар попало множество других ресурсов, соблюдающих российские законы и не имеющих к мессенджеру никакого отношения.

В разговоре с Федеральным агентством новостей, аналитик Александр Асафов разъяснил, что блокировка мессенджера Роскомнадзором — вопрос принципа. Не важно, действительно ли Telegram является площадкой для организации терактов, важно, что Павел Дуров наотрез отказывается соблюдать российское законодательство.

Блокировка ресурса производится исключительно в интересах безопасности граждан, подчеркнул эксперт: ФСБ не собирается читать личные переписки — это никому не интересно.