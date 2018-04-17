Эксперты назвали продукты, необходимые для оптимальной работы мозга

Для того, чтобы мозг осуществлял работу в оптимальном режиме, нужно позаботиться о правильном питании. Эксперты назвали продукты, которые поспособствуют нормальному течению деятельности главного органа ЦНС.Чтобы мозг работал хорошо, диета должна состоять из овощей и фруктов. Ученые акцентируют внимание на яблоках и брокколи.Отличным источником витамина К и бора является спаржевая капуста. Яблоки выступают своеобразной защитой от окислительного стресса. Последний способствует нарушению работы памяти и ухудшению когнитивных функций.Также следует не забывать о какао-бобах, источником которых может быть шоколад, морской и жирной рыбе, содержащей омега-3 и полиненасыщенные кислоты. Также в ней есть витамины, необходимые мозгу. Их же можно получать и из орехов.