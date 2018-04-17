Эмма Уотсон, Том Фелтон и Мэттью Льюис снова вместе

С самого детства Эмма Уотсон, Том Фелтон и Мэттью Льюис знают друг друга. Актеры считают себя одноклассниками, ведь стали выпускниками волшебной школы Хогвартс в фильме про Гарри Поттера. Недавно актеры поделились совместной фотографией, которая вызвала у многих пользователей ностальгию.



Напомним, что английская писательница Джоан К. Роулинг, которая создала знаменитую серию романов о юном волшебнике Гарри Поттере, стала самой богатой писательницей во всем мире. За последний год, Роулинг удалось заработать 95 миллионов долларов.

Автор романов о Гарри Поттере снова обогатилась благодаря новой пьесе в цикле про волшебников, которую она написала в соавторстве с Джеком Торном и Джоном Тиффани. Пьеса была впервые показана 30 июля позапрошлого года и получила колоссальный успех. Фанаты серии о Гарри Поттере собрались в огромные очереди, что бы увидеть такое неординарное для писательницы продолжение истории.

Когда пьеса попала в магазины, в первые три дня было раскуплено 680 тысяч экземпляров. В добавку к заработанным деньгам от «Проклятого дитя», автор получила деньги от новой публикации всех романов о Поттере в честь 20-ой годовщины выхода самого первого романа о Гарри.

52-летняя писательница выбралась на первое место, оттеснив автора триллеров и детективов Джеймса Патермона, который заработал 87 миллионов и вместе с ними остановился на втором месте. Четвертое место занял создатель книги «Код да Винчи» и «Ангелы и демоны».

Еще одной прибавкой в бюджете стал сценарий фильма «Фантастические твари и где они обитают». Режиссер Дэфид Йейтс снял фильм по одноименной книге Джоан Роулинг, которая была издана в России в 2009 году. Автор с удовольствием написала сценарий к фильму и получила за эту круглую сумму.

На данный момент, полным ходом идет съемка второй части «Фантастических тварей и где они обитают», премьера которой запланирована 16 ноября 2018 года. За продолжение писательница так же получит не маленький гонорар. В картине появится новый персонаж Геллерт Гриндевальд, которого сыграет Джонни Депп. Его камео можно было увидеть в конце первой части. История про «Фантастический тварей» тесно связана с историей школы магии и волшебства Хогвартс. Знаменитый актер Джуд Лоу появится в роли всеми любимого Дамблдора, который является директором школы.