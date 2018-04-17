Эмма Уотсон воссоединилась с коллегами по фильму "Гарри Поттер" Томом Фелтоном и Мэттью Льюисом

Том Фелтон, Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Мэттью Льюис

С того момента, как в 2010 году вышла финальная часть фильма про Гарри Поттера, поклонники картины лелеяли надежду, что еще все-таки увидят вместе своих любимых героев. Но, к их большому сожалению, воссоединения на экране пока так и не произошло (хотя исключать того, что это может случиться, все же не стоит). Однако звезды фильма про знаменитого волшебника, которые за долгие годы совместной работы успели подружиться, периодически встречаются и радуют поклонников совместными фотографиями.

В своем Instagram исполнитель роли Драко Малфоя Том Фелтон опубликовал снимок, на котором он запечатлен вместе со своими коллегами Эммой Уотсон и Мэттью Льюисом.

Одноклассники,

— подписал актер кадр.

Мэттью Льюис, Эмма Уотсон, Том Фелтон

А где же Гарри?

— поинтересовались подписчики Фелтона.

У других интернет-пользователей фото, которое почти за сутки набрало больше миллиона лайков, вызвало приятную ностальгию.

Вы такие красивые. Я вас всех очень люблю, как и фильмы про Гарри Поттера,

— написала поклонница Фелтона.

Эмма Уотсон и Том Фелтон в фильме про Гарри Поттера

Кстати, как призналась в одном из недавних интервью исполнительница роли Гермионы Эмма Уотсон, актеры действительно очень дружны и регулярно общаются в групповом чате и соцсетях.

К слову, среди поклонников фильмов про Гарри Поттера немало и знаменитостей. Взмахнуть волшебной палочкой иногда не прочь даже Кейт Миддлтон и принц Уильям =)