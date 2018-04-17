Фанаты "Спартака" проведут 5 минут игры с "Тосно" в тишине в память о Жене Нагате

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Болельщики московского "Спартака" проведут в тишине первые пять минут полуфинального матча Кубка России по футболу против "Тосно" из Ленинградской области в память о фанате "красно-белых" Евгении Нагате Богданове, который скончался во вторник после продолжительной болезни, сообщается на сайте объединения фанатов "Спартака" "Фратрия".

Евгений Богданов скончался на 30-м году жизни после многолетней борьбы с опухолью головного мозга. Прощание с болельщиком пройдет в четверг на Мамоновском кладбище. Матч "Спартака" и "Тосно" пройдет 18 апреля в Москве, начало в 18:30 мск.

"Друзья, многие из вас знают, что сегодня утром не стало нашего брата спартаковца Жени Нагата, который боролся с тяжелейшим недугом на протяжении многих лет. Все это время он был предан нашим идеалам и трибуне, вложив всего себя в её развитие. Им были придуманы и нарисованы десятки хореографий, успешно реализованных на многих стадионах страны", - говорится в обращении на сайте "Фратрии".

"Осознавая всю важность завтрашней игры, мы призываем каждого: провести первые 5 минут матча в тишине в знак скорби о нашем друге; по истечении 29 минут матча, по минуте за каждый год жизни Жени, начать аплодировать и продолжать аплодисменты ровно 1 минуту. В знак благодарности за все, что он для нас сделал. Женя Нагат, ты навсегда один из нас", - отмечается в обращении.

Ранее футболисты "Спартака" неоднократно проводили акции в поддержку Евгения и его борьбы с раком. К примеру, вратарь "Спартака" Александр Селихов вышел на матч 23-го тура чемпионата России против "Рубина" (победа спартаковцев - 2:1) в футболке с надписью "Женя Нагат, мы с тобой", а после победы в Казани игроки команды сфотографировались с данной футболкой в самолете.