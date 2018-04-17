Федерика Могерини считает ситуацию в Украине главным вызовом РФ

Евросоюз призывает Россию к полной имплементации Минских соглашений и считает ситуацию в Украине главным вызовом. Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини после встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник, 16 апреля.

«Мы видим схему вызывающего поведения вмешательства России во многих различных сферах, центральным из этих вызовов, конечно, остается ситуация в Украине с нелегальной аннексией Крыма и продолжающейся дестабилизацией на востоке страны», — сказала Могерини.

«Сегодня мы подтвердили, что пять принципов в отношениях с Россией, утвержденных два года назад, остаются в силе: полная имплементация Минских соглашений, усиление отношений с нашими восточными партнерами в рамках „Восточного партнерства“, усиление устойчивости внутри ЕС, выборочное взаимодействие с РФ преимущественно в глобальных вопросах безопасности и увеличение поддержки для российского гражданского общества», — сказала Могерини.

«Все страны согласились, что нам надо продолжить работать с Россией по стратегическим международным вопросам. Это и Иран, Ближний Восток, и Афганистан, и такие глобальные темы, как климат, миграция, борьба с терроризмом, кооперация по Арктике», — сказала она.