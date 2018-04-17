ФИФА завела на РФС дело о расизме после матча с Францией

Международная федерация футбола (ФИФА) завела на Российский футбольный союз (РФС) дисциплинарное дело по поводу расистских проявлений в поведении болельщиков на товарищеском матче с французами, передает RNS со ссылкой на пресс-службу организации.

«Мы можем подтвердить, что в отношении Российского футбольного союза открыто дисциплинарное производство», — заявили в пресс-службе.

Ранее офицер РФС по борьбе с расизмом Алексей Смертин сообщал, что из ФИФА пришло уведомление о начале расследования в связи с инцидентом на товарищеском матче Россия-Франция, где российские болельщики якобы выкрикивали в адрес чернокожих футболистов Поля Погба и Усмана Дембеле реплики расистского характера.