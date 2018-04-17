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ФИФА завела на РФС дело о расизме после матча с Францией


Добавлено: 17 апр 2018 в 14:12, Категория: Новости на сегодня
ФИФА завела на РФС дело о расизме после матча с Францией

Международная федерация футбола (ФИФА) завела на Российский футбольный союз (РФС) дисциплинарное дело по поводу расистских проявлений в поведении болельщиков на товарищеском матче с французами, передает RNS со ссылкой на пресс-службу организации.

«Мы можем подтвердить, что в отношении Российского футбольного союза открыто дисциплинарное производство», — заявили в пресс-службе.

Ранее офицер РФС по борьбе с расизмом Алексей Смертин сообщал, что из ФИФА пришло уведомление о начале расследования в связи с инцидентом на товарищеском матче Россия-Франция, где российские болельщики якобы выкрикивали в адрес чернокожих футболистов Поля Погба и Усмана Дембеле реплики расистского характера.


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Добавлено: 17 апр 2018 в 14:12, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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