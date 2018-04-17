Ford объявил о новой платформе для Focus 

Выпуск 4 поколения Ford Focus намечен на середину будущего года.Конструкторы обещают кардинальные изменения.В первую очередь обращает на себя внимание обновленная платформа, которая носит название MQB Platform. Она позволит выпускать Focus с разными типами кузова: от хэтчбека и седана до спортивных вариаций.Переход на новую платформу имеет несколько выгод.Во-первых, сократится время для запуска в производство очередного варианта Focus.Во-вторых, будут сэкономлены финансы для внедрения новых разработок.Ожидается, что полноценный переход на новую платформу может произойти уже к 2023 году. При этом изменения могут затронуть не только Focus, но и других представителей модельного ряда. В качестве примера достаточно привести Escape и Edge.Если говорить о технических деталях, то на новых вариантах Focus появятся ручной тормоз с электрическим управлением, сиденья с измененным дизайном, а также скорректированная система кондиционирования салона.