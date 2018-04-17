G7 поторопила Россию с ответом на вопросы о Скрипалях

Страны «Большой семерки» призвали Москву «срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери», говорится в заявлении министров иностранных дел стран G7, опубликованном правительством Канады.

«Соединенное Королевство тщательно проинформировало партнеров G7. Мы разделяем и соглашаемся с оценкой Великобритании, что очень вероятно, что Россия несет ответственность за это нападение и что нет правдоподобного альтернативного объяснения», — говорится в заявлении.

G7 заверила, что не собирается прекращать сотрудничество с Москвой по региональным и глобальным проблемам, поскольку рассчитывает «вернуть Россию в международную систему, основанную на правилах».

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал этот призыв «банальной демонстрацией солидарности в условиях рассыпающейся на глазах конструкции так называемых "доказательств" со стороны Великобритании».

По словам Косачева, Россия уже давала ОЗХО и руководителям G7 ответы на все вопросы, которые они вновь задают, передает РИА Новости.