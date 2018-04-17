Генпрокуратура уличила Роскомнадзор в нарушениях

Генпрокурор России Юрий Чайка доложил Совету Федерации, что в 2017 году Роскомнадзор допускал нарушения. Как сообщает RT, речь идет о несвоевременной блокировке ресурсов с экстремистской информацией.

«В ходе проверки Роскомнадзора выявлены факты несвоевременного принятия по требованиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации мер, ограничивающих доступ к интернет-ресурсам, содержащим информацию экстремистского характера», — приводит «Интерфакс» выдержку из доклада.

Генпрокуратура также отметила, что ведомство не всегда блокировало надлежащим образом доступ к «зеркалам» заблокированных сайтов.

Накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram по решению Таганского суда.