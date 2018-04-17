Генсек НАТО гарантировал невмешательство в сирийскую кампанию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участие альянса в военных действиях в Сирии и присутствие там его контингента исключено, поскольку «не поможет решить проблему».

«НАТО присутствует в Турции, проводя совместные учения и оказывая поддержку разведке, системам ПВО и ВМС. Североатлантический альянс не планирует присутствовать в Сирии, и на то есть разные причины», — цитирует Столтенберга агентство Anadolu.

По его словам, сейчас НАТО готовится к запуску учебной миссии в Ираке, в которой примут участие турецкие военные инструкторы.

«Надеемся начать учебную миссию в Ираке в июле. Детали еще не обговорены. В настоящий момент мы работаем над тем, чтобы обеспечить подготовку представителей сил безопасности Ирака. Также мы хотим поддержать Ирак в создании своих собственных институтов обороны и безопасности. Мы работаем над этим вместе с Багдадом», — уточнил Столтенберг.