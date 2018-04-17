Главарь ростовской ячейки ИГ подорвался на собственной мине при задержании

В Ростовской области в ходе задержания ячейки сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) от срабатывания самодельного взрывного устройства погиб главарь террористов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ, сторонники ИГ планировали в Ростовской области серию терактов с применением оружия и самодельных взрывных устройств.

«При проведении оперативно-боевого мероприятия главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление, привел в действие СВУ неустановленного образца, в результате чего получил ранения, несовместимые с жизнью. На месте происшествия обнаружены автомат АК-74, ручные гранаты, инструкции по изготовлению СВУ», — говорится в сообщении ФСБ.

Члены террористической ячейки действовали по указанию находящихся в Сирии эмиссаров. Они планировали резонансные теракты. Как сообщили в ФСБ, помимо огнестрельного оружия и боеприпасов, изъяты средства связи и электронные носители с пропагандирующими деятельность ИГ материалами.