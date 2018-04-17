Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области взорвал себя при задержании

При проведении операции ФСБ по задержанию сторонников террористической организации ИГИЛ* в Ростовской области, главарь ячейки привёл в действие взрывное устройство.

Главарь ячейки ИГ* оказал вооружённое сопротивление во время задержания, поняв, что силы не равны он привёл в действие взрывное устройство неустановленного происхождения. В результате взрыва он получил тяжёлые травмы и погиб на месте. Из сотрудников ФСБ никто не пострадал.

Во время операции сотрудникам ФСБ удалось задержать троих членов группировки.

По данным источника, террористы планировали теракты на территории Ростовской области.

ИГИЛ* - террористическая организация, деятельность которой запрещена на всей территории РФ.