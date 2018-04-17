Главный тренер "МЮ" Моуринью готов продать Поля Погба

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов в ближайшее трансферное окно продать нападающего Поля Погба, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что отношения между игроком и тренером в последнее время ухудшились, и португальский специалист не возражает против продажи Погба уже в ближайшее трансферное окно.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах 25-летнего француза заинтересованы "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити".

Погба попал в систему "МЮ" в 2009 году, в 2012 году перешел в итальянский "Ювентус", откуда вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года. Сумма трансфера составила 105 миллионов евро.