Горловку «утюжат» ВСУ – о тяжелой обстановке в Донбассе сообщили военные ДНР

Горловку «утюжат» ВСУ – новый удар украинская армия нанесла в ночь на вторник, 17 апреля, по пригороду, поселку Зайцево.

В эти минуты, по данным военных ДНР, интенсивному огню подвергается весь город. Украинская армия использует танки и 152-е САУ (самоходные артиллерийские установки). По данным источника, были обстреляны два дома мирных жителей, кроме того, под огнем оказался автомобиль мэра Горловки Ивана Приходько. Он не ранен, информация о других пострадавших уточняется.

Также приводятся официальные данные, согласно которым, по территории ДНР 17 апреля было выпущено около 800 снарядов. Кроме того, сообщается, что в Луганске уничтожена военная техника, специально подготовленная к параду Победы 9 Мая.