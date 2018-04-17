Госдеп: Новые санкции США против РФ по-прежнему рассматриваются

В госдепартаменте США во вторник заявили, что по-прежнему рассматривают возможность введения в отношении России новых ограничительных мер.

Напомним: в воскресенье 15 апреля о введении Соединенными Штатами новых санкций против России заявила постпред США при ООН Никки Хейли, которая уточнила, что объявлено о новых санкциях будет в понедельник 16 апреля.

Однако позже президент США Дональд Трамп заявил, что не чувствует уверенности в этом вопросе и поэтому откладывает введение новых антироссийских санкций.