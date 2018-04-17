Госдума нашла способ искоренить «резиновые» квартиры

Государственная Дума рассмотрит законопроект о запрете на продажу микродолей (например, 1/100) от жилплощади в квартирах и домах, а также об ограничении на численность зарегистрированных лиц — до количества, при котором на каждого приходится не меньше положенного минимума квадратных метров (10 «квадратов» в Москве, до 15 — в некоторых регионах).

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники в нижней палате парламента. По их словам, законопроект получил поддержку в правительстве и уже прошел необходимые согласования перед первым чтением.

Ограничение не коснется супругов, родителей и детей собственников жилья. Других лиц можно будет зарегистрировать в превышение нормы жилплощади только в том случае, если суд признает их родственниками владельца квартиры.

Законопроект предусматривает внесение поправок в Жилкодекс РФ и закон «О праве граждан РФ на свободу передвижения...». Его внесли на рассмотрение Госдумы единороссы Павел Крашенинников и Александр Сидякин, а также Галина Хованская из «Справедливой России».