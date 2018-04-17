Гунина победила Кулён в девятом туре чемпионата Европы по шахматам

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россиянка Валентина Гунина победила польку Кляудю Кулён в девятом раунде чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Словакии.

Партия, состоявшаяся во вторник, завершилась победой Гуниной, игравшей белыми фигурами, на 44-м ходу.

В других партиях девятого раунда с участием россиянок зафиксированы следующие результаты:

Александра Горячкина (Россия) – Юлия Швайгер (Израиль) – 1-0,

Юлия Осьмак (Украина) - Марина Нечаева (Россия) – 1-0,

Наталья Погонина (Россия) – Елена Томилова (Россия) – 1-0,

Алина Кашлинская (Россия) – Анна Гванцеладзе (Россия) – 1-0,

Кетеван Арахамия-Грант (Шотландия) – Анастасия Боднарук (Россия) – 0-1,

Ольга Бабий (Украина) – Ольга Гиря (Россия) – 0-1.

Гунина лидирует в турнире после девяти раундов с восемью баллами, далее располагаются украинка Анна Ушенина и выступающая в нейтральном статусе болгарка Антоанета Стефанова, в активе которых по 7 очков. На счету Горячкиной – 6,5 очка, Гири - 6, Нечаевой, Кашлинской, Боднарук и Погониной – по 5,5.

Турнир завершится 19 апреля.