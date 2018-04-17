«HELLO!» назвал самых стильных звезд в России

В "Известия Hall" прошла церемония вручения премии "Самые стильные в России" по версии издания HELLO!, которая вновь собрала рекордное количество селебрити. Хозяйкой праздника по традиции была Светлана Бондарчук. Ведущим церемонии - шоумен Дмитрий Хрусталев.
Кто стал обладателем престижной награды? За кого голосовали пользователи Рунета?
Триумфатором церемонии и обладательницей главной награды – "Самая стильная" - стала журналист, телеведущая, политический деятель и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак.
В номинации "Самая стильная пара" соперников опередили Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Свои голоса им отдали 50% пользователей Рунета.
Победительницей финал конкурса в номинации "Самые стильные в России-2018": Богемный шик стала Татьяна Навка.
Татьяна Навка
Звание "Самой стильной" в категории Casual по мнению участников голосования удостоена актриса Виктория Исакова.
В финальном этапе борьбы за звание "Самой стильной" в категории "Классика" победила актриса Ирина Безрукова.
Самым стильным мужчиной по версии по версии HELLO! стал актер Риналь Мухаметов.
А вы голосовали за номинантов премии на звание "Самые стильные в России" по версии издания «HELLO!»?
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