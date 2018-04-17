Хлое Кардашьян рассекретила имя новорожденной дочери

Хлое Кардашьян
Спустя несколько дней после родов 33-летняя Хлое Кардашьян объявила в Instagram имя новорожденной дочери. Телезвезда назвала малышку Тру Томпсон, дав ей фамилию отца, 27-летнего баскетболиста Тристана Томпсона.
Маленькая девочка Тру Томпсон похитила наши сердца, которые переполнены любовью. Мы благословлены приветствовать этого ангела в семье. Мамочка и папочка любят тебя, Тру, – подписала сестра Ким Кардашьян фотографию комнаты с розовыми воздушными шарами.
Хлое Кардашьян
Отношения родителей малышки изменились после скандала с изменами Томпсона. СМИ со ссылкой на инсайдеров утверждают, что Хлое с ребенком совсем скоро покинет Кливленд, где она жила вместе с Тристанов. Ее родственники поддерживают это решение.
Тристан не поедет в Лос-Анджелес вместе с ней. Для всех важно как можно скорее вернуть Хлое, чтобы она и новорожденная малышка были в безопасности. Хлое просто хочет домой. Тристан ничего не предпринимает, чтобы удержать ее в Кливленде. Он очень раскаивается в произошедшем и не хочет причинять Хлое боль,– сказал инсайдер.
До родов, которые начались раньше положенного срока, Хлое успела купить много вещей для дочери. Кардашьян потратила около четырех тысяч долларов на коляску, сумку для подгузников и другие товары для новорожденных. Она выбирала их с учетом того, что будет часто переезжать из Лос-Анджелеса в Кливленд, чтобы быть с Тристанов. Однако события прошлой недели, вероятно, внесут серьезные коррективы в эти планы.