Хлое Кардашьян рассекретила имя новорожденной дочери

Хлое Кардашьян

Спустя несколько дней после родов 33-летняя Хлое Кардашьян объявила в Instagram имя новорожденной дочери. Телезвезда назвала малышку Тру Томпсон, дав ей фамилию отца, 27-летнего баскетболиста Тристана Томпсона.

Маленькая девочка Тру Томпсон похитила наши сердца, которые переполнены любовью. Мы благословлены приветствовать этого ангела в семье. Мамочка и папочка любят тебя, Тру, – подписала сестра Ким Кардашьян фотографию комнаты с розовыми воздушными шарами.

Хлое Кардашьян

Фото из Instagram Хлое Кардашьян

Отношения родителей малышки изменились после скандала с изменами Томпсона. СМИ со ссылкой на инсайдеров утверждают, что Хлое с ребенком совсем скоро покинет Кливленд, где она жила вместе с Тристанов. Ее родственники поддерживают это решение.

Тристан не поедет в Лос-Анджелес вместе с ней. Для всех важно как можно скорее вернуть Хлое, чтобы она и новорожденная малышка были в безопасности. Хлое просто хочет домой. Тристан ничего не предпринимает, чтобы удержать ее в Кливленде. Он очень раскаивается в произошедшем и не хочет причинять Хлое боль,– сказал инсайдер.

Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян

До родов, которые начались раньше положенного срока, Хлое успела купить много вещей для дочери. Кардашьян потратила около четырех тысяч долларов на коляску, сумку для подгузников и другие товары для новорожденных. Она выбирала их с учетом того, что будет часто переезжать из Лос-Анджелеса в Кливленд, чтобы быть с Тристанов. Однако события прошлой недели, вероятно, внесут серьезные коррективы в эти планы.