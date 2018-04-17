Хорошее агентство недвижимости

В операциях с недвижимостью роль исполнителя так же важна, как и при хирургических вмешательствах. Проведём аналогию. Доверили бы Вы низкопрофильному врачу самоучке вмешиваться в такой сложный механизм как организм человека? Скорее всего, нет. Рынок недвижимости, по своей сути, тоже живой организм, который нужно понимать и хорошо знать. Только настоящие профессионалы смогут долгое время оставаться «на коне» в условиях жёсткой конкуренции.

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