IBU планирует как можно скорее провести заседание исполкома организации

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU), в отношении руководства которого ведется расследование, планирует в ближайшее время провести заседание исполкома организации, сообщается на официальном сайте IBU.

Как отмечается в сообщении, в воскресенье в Зальцбурге состоялась неформальная встреча членов исполкома. Временно исполняющий обязанности генерального секретаря организации Мартин Кухенмайстер сообщил, что никакой новой информации о расследовании нет.

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"Было подтверждено, что вся текущая работа в IBU проходит в нормальном режиме, все планы на сезон-2018/19 остаются в силе. Подготовку к конгрессу IBU также идет в соответствии с планом. Исполком принял решение провести следующее заседание как можно скорее. На нем будут обсуждаться следующие шаги, в том числе создание кодекса этики", - говорится в сообщении.

"Действующий исполком полностью привержен работе в соответствии с высокими стандартами управления и прозрачности, ведутся обсуждения о дальнейшем внедрении системы сдержек и противовесов для достижения этой цели", - добавляется в сообщении.

СМИ: глава IBU Бессеберг скрыл 65 допинговых дел российских биатлонистов

Ранее стало известно, что федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге в связи с расследованием о возможном сокрытии применения допинга российскими спортсменами. Также полицейские рейды проводились в Норвегии. IBU в пресс-релизе сообщал, что основное внимание уделяется главе организации Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю организации Николь Реш. Бессеберг временно покинул пост, Реш временно отстранена на время следствия.