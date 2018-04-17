Их нравы: в Голландии презентовали будку для самоубийств (ФОТО)

На выставке похоронной индустрии в Амстердаме показали первую «капсулу для самоубийств».

Об этом сообщает South China Morning Post.

Устройство под названием Sarco разработали в Нидерландах. Оно получило футуристический дизайн, напоминающий о космических полетах будущего. Отмечается, что создателями изобретения стали голландский дизайнер Александр Баннинк и австралийский активист Филип Ничке, в течение многих лет выступавший за легализацию эвтаназии.

Будка позволит всем желающим уйти из жизни безболезненно, отмечают создатели.

«Он или она почувствуют легкое головокружение, затем быстро потеряют сознание и умрут», — объяснил Ничке.

На выставке был продемонстрирован только макет устройства, однако пользователи смогли «протестировать» капсулу, надев VR-очки и виртуально оказавшись внутри. Изобретатели надеются построить действующий образец к концу года.