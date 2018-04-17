Индивидуальные депозитные ячейки

Для хранения документов, ювелирных и небольших по размеру антикварных ценностей целесообразно использовать ячейки различного объема. Такие ячейки, прежде всего, используются в банковских структурах (для хранения вышеперечисленного клиентами банками) или для хранения важной документации в банках, или на других крупных предприятиях. Это не всегда могут быть денежные средства или ценные бумаги или документы. Ячейки различного объема можно использовать для хранения дорогостоящего оборудования, основных и расходных материалов и т.д. Т.е. то, что представляет немалую ценность, должно храниться в защищенном виде.

Вы всегда можете подобать необходимые депозитные ячейки для банков Вальберг - на сайте компании. Вам предлагаются как одиночные, так и многоячеистые отделения в виде тумб и шкафов различного объема. Выполненные из нержавеющей стали, они надежно защищены от пожаров и наводнений. В зависимости от количества владельцев, система ключей и замков так же может быть разнообразная. Предусмотрены замки с изменением шифра, перекодированные замки, замки с допуском, как клиента, так и сотрудника банка, имеющие разный код.

Наша организация осуществляется поставка депозитных ячеек с гарантией в любой регион России и в любом количестве. Стоимость ячеек варьируется в пределах 33000 – 168 000, в зависимости от их количества и объема. Существенную роль оказывает и степень защиты.

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