Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко проверил готовность механизированной колонны к параду в Хабаровске

Исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко лично проверил готовность механизированной колонны к параду войск Хабаровского гарнизона, посвященного 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На базе аэродрома Калинка механики-водители и водители колесной техники показали высокий уровень мастерства в управлении вверенными машинами при синхронном прохождении заданной дистанции.

Всего в тренировке было задействовано более 100 единиц техники, в том числе образцы ретрораритетов.

Впервые в составе механизированной колонны по главной площади Хабаровска пройдут тяжелая огнеметная система, БТР-82А, армейский мотовездеход АМ-1, УАЗ «Пикап», комплексы РЭБ «Леер-2» и «Инфауна».

Всего в военном параде в Хабаровске планируется задействовать более 100 единиц вооружения и военной техники, в частности, танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы Мста-С, бронетранспортеры БТР-80, противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», буксируемые гаубицы 2А65, Д-30, РСЗО «Торнадо-Г», ОТРК «Искандер», ЗРС С-300 ПС, ЗРК «Тор».