Источник сообщил об отсутствии денег на ремонт в «Зимней вишне»

Юлия Богданова, собственник ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, не выделила необходимые для ремонта системы пожарной безопасности деньги. Близкий к расследованию уголовного дела источник сообщил «Коммерсанту», что о неисправности системы было известно еще два года назад.

В июле 2016 года после смены обслуживающей противопожарную систему ТЦ компании была проведены проверка, выявившая ряд недостатков, допущенных при установке оборудования. Оно изначально было установлено неправильно. Например, пути подачи воды в систему пожаротушения находились в районе парковки и при низкой температуре замерзали. Кроме того, оборудование не соответствовало нормативной документации, ГОСТам и СНИПам.

Издание утверждает, что директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозиенко доложил Юлии Богдановой о неполадках, но необходимые для их устранения семь миллионов рублей так и не были выделены.

25 марта в Кемерово в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человек, включая 41 ребенка.