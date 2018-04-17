Изобрести изобретённое: кадры первого полёта «нового» украинского вертолёта (ВИДЕО)

Вертолёт производства запорожского предприятия «Мотор Сич» «Надежда» впервые совершил свой первый полёт.

Об этом сообщает пресс-службы предприятия, публикуя видео испытания.

Впрочем, в «новейшей украинской» разработке уже разглядели знакомые черты: при ближайшем рассмотрении летательный аппарат МСБ-2 — «Надежда» является модернизированной версией Ми-2. А как мы знаем из предыдущих опытов украинской «модернизации» чего-либо, обновлённая версия может быть опасна для жизни.

Сообщается, что вертолёт на 70 процентов состоит из композита, а испытания будет проходить в течение всего 2018 года.